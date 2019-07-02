В Иркутской области восстановили движение на федеральной трассе Р-255

В Тулуне Иркутской области открыто в тестовом режиме движение на ранее затопленной наводнением трассе Р-255 "Сибирь". Также открыт мост через реку Ия.

- Высота воды над проезжей частью на подходах к мосту через реку Ия незначительна и уменьшается. Завалы расчищены, убран мусор с двух сторон автодороги и затопленных ранее подходов к мосту, - рассказали в пресс-службе правительства региона, добавив, что пока на трассе пропускают легковые автомобили, скопившиеся в Тулуне и Тулунском районе.

- В связи с действующим на территории Иркутской области режимом ЧС движение тяжеловесного транспорта по трассе Р-255 "Сибирь" в границах региона ограничено. Водители таких автомобилей сейчас останавливаются на территории Бурятии и Красноярского края, - отметили в ФКУ Упрдог "Прибайкалье".