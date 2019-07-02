В КБР в аварии с микроавтобусом пострадали пять человек

В Кабардино-Балкарии на федеральной трассе "Кавказ" произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в результате аварии пострадали пять человек.

"По предварительным данным, около десяти часов утра 33- летний мужчина на автомашине Mercedes-Benz Sprinter (фургон) на подъезде к Баксану со стороны Нальчика при осуществлении движения задним ходом допустил столкновение с двигавшейся в попутном направлении "Газелью". Микроавтобусом, перевозившим пассажиров по маршруту Нальчик - Куркужин, управлял 48-летний местный житель", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правоохранительного ведомства.

В результате ДТП водитель и четверо пассажиров "Газели" были госпитализированы в лечебные учреждения республики.

Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.