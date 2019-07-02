В Великом Новгороде обнаружили первую в 2019 году берестяную грамоту

На раскопках в Великом Новгороде найдена берестяная грамота, первая в сезоне 2019 года. Ей присвоили номер 1114.

Как сообщила доктор исторических наук, профессор кафедры археологии Московского государственного университета Елена Рыбина, грамота обнаружена на Троицком раскопе.

Первая же берестяная грамота в Великом Новгороде найдена 68 лет назад. Летом 1951 года жительница города Нина Акулова подрабатывала в Неревском раскопе. Она и заметила в грязном свитке бересты, извлеченном из щели деревянной мостовой XIV века, что-то, напоминающее буквы. Это и была первая берестяная грамота. Теперь экспедиция исторического факультета МГУ постоянно работает на раскопах.

Обнаруженная берестяная грамота в нынешнем сезоне пока в скрученном виде. Над расшифровкой будут работать ученые.