Астраханского полицейского будут судить за сломанный нос водителя

В Астраханской области будут судить сотрудника ДПС за превышение должностных полномочий с применением насилия. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, обвинительное заключение в ближайшее время направят в суд.

Сам инцидент произошел еще год назад: 24 июня 2018 года сотрудники ДПС, находясь на территории села Сасыколи, остановили автомобиль LADA Priora. Стражей порядка насторожило то, что автомобиль без регистрационных знаков. Управлял машиной 19-летний местный житель.

Дальше, по версии следствия, "инспектор ДПС, находясь на переднем сидении патрульного автомобиля совместно с водителем LADA Priora, превысив свои должностные полномочия, ударил его в область лица, после чего схватил за шею и нанес еще несколько ударов головой о разные части салона".

Итогом такой беседы стало несколько незначительных травм и сломанный нос водителя. О произошедшем руководителю следственного управления генерал-лейтенанту юстиции Ибрагиму Могушкову рассказала на приеме тетя пострадавшего.

После этого в отношении инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД России по Харабалинскому району было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия.

По информации пресс-службы управления уже собрана достаточная доказательственная база и в ближайшее время уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд.