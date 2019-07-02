На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1. Рядом с бронетехникой найдены останки танкистов, которые погибли вместе со своей машиной.

Предположительно танк "Клим Ворошилов" был уничтожен летом 1943 года при прорыве эшелонированной немецкой линии обороны. Тогда войскам Южного фронта под командованием маршала Федора Толбухина после кровопролитных боев удалось переправиться за реку Миус и захватить плацдарм шириной около 10 километров. Однако немцы перебросили с Курской дуги элитные танковые дивизии. При массированной поддержке с воздуха им удалось остановить советское наступление.

- Судя по обнаруженным частям, КВ-1 сначала подорвался на противотанковой мине и потерял ход. Экипаж пытался восстановить машину, но в этот момент налетели немецкие пикировщики и разбомбили беззащитный для ударов с воздуха танк, - рассказал "РГ" руководитель поискового объединения "Миус-Фронт" Андрей Кудряков.

Поисковики уверены, что танк входил в состав 62-й тяжелой танковой бригады прорыва и был взорван 18 августа 1943 года. Согласно историческим документам в этот день советская часть потеряла от ударов немецкой авиации и артиллерийского огня 15 тяжелых танков.

- В любом случае, по найденным деталям, мы сможем установить историю машины и ее экипажа, - сказал Андрей Кудряков.