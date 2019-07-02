В Крыму туриста унесло на 800 метров от берега

В Черноморском районе Крыма спасли туриста из Москвы, которого унесло волнами на расстояние 800 метров от берега. Об этом сообщили в республиканском министерстве чрезвычайных ситуаций.

- На пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что в районе урочища Беляус мужчину уносит в открытое море. Сотрудники Черноморского аварийно-спасательного отряда "Крым-спас" обнаружили пострадавшего на расстоянии примерно 800 метров от берега, - рассказали в ведомстве.

Мужчину 1986 года рождения, жителя Москвы, подняли из воды в мотолодку и доставили на берег.

От медицинской помощи он отказался. Спасатели провели с ним беседу о правилах поведения на воде и необходимости объективно оценивать свои силы.