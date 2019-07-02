В Ростовской области утонули два ребенка

В Ростовской области выясняют обстоятельства гибели двух несовершеннолетних детей.

По информации пресс-службы следственного управления следственного комитета РФ по Ростовской области трагедия случилась 1 июля в станице Буденновской. По предварительным данным, два мальчика 5 и 7 лет самостоятельно отправились купаться на местный водоем.

Когда мальчишки не вернулись домой, взрослые отправились на их поиски. Тела детей обнаружили в воде. Сейчас по факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

К сожалению, с наступлением летней жары, число трагедий на воде увеличивается. По словам главного государственного инспектора по маломерным судам Виктора Станиславского, на территории области только за одну неделю от утопления на водных объектах погибло девять человек.

Инспекторы государственной инспекции регулярно проводят рейды в акватории Дона, прежде всего на несанкционированных пляжах, потому что именно купание в необорудованных местах зачастую становится причиной трагедии.

Инспекторы еще раз призывают жителей и гостей области купаться только в специально оборудованных местах, где есть спасатели и медики, которые в случае ЧП смогут оказать первую необходимую помощь.