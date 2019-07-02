На территории Уралмашзавода возник пожар

В Екатеринбурге на территории Уралмашзавода произошло возгорание.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 13.31 по местному времени. Пока тушение огня продолжается - на месте происшествия работают восемь машин и 27 спасателей.

По данным спасателей, горит один из цехов, ныне уже не принадлежащий заводу. По предварительной информации, возгорание произошло в кабель-канале (монтажном коробе с проводкой).

"Площадь пожара составляет около 20 квадратных метров. Эвакуированы 20 человек - никто не пострадал", - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.