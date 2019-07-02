Тюменец устроил пранк со стрельбой и метанием гранаты в прохожих

Крайне неудачный розыгрыш устроил 33-летний безработный житель Тюмени: выпив с приятелями во дворе, он начал стрелять в воздух и пугать гранатой прохожих.

"В полицию о хулиганстве сообщили местные жители. Ночью на улице 50 лет Октября в разгар застолья подозреваемый вытащил из кармана охолощенный пистолет и муляж гранаты и с компанией приятелей отправился гулять по ближайшим дворам. Там он произвел несколько выстрелов в воздух, после чего собрался бросить муляж гранаты в идущих людей", - рассказали в пресс-службе МВД Тюменской области.

Таким образом мужчина решил устроить розыгрыш. Люди, однако, шутку не оценили и обратились за помощью в органы правопорядка.

Полицейские доставили пранкера в отдел и изъяли гранату и пистолет. На него завели дело по статье о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК РФ), что предусматривает наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на пять лет.