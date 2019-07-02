В детские лагеря Курганской области поставляли просроченное мясо

Контролирующие органы Зауралья в ходе стандартной проверки нашли просрочку, которая едва не попала в детские лагеря.

"Было проверено 55 предприятий - поставщиков продуктов в летние оздоровительные организации. Составлен 91 протокол о правонарушениях", - сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Изъято 151,8 килограммов разной продукции: это и конфеты с печеньем, на которые не было товарно-сопроводительных документов, и мясная продукция с нарушением сроков годности.

Штрафы суммарно составили 440,5 тысячи рублей.

В общей сложности надзорное ведомство проверило 210 летних оздоровительных учреждений - лагеря с круглосуточным пребыванием, санатории, стационарные палаточные лагеря и так далее. Аварийных ситуаций, групповой инфекционной заболеваемости, пищевых отравлений и укусов клещей зарегистрировано не было.

"Аварийных ситуаций, групповой инфекционной заболеваемости, пищевых отравлений, укусов клещей не зарегистрировано", - рапортует пресс-служба управления.