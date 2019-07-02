В Нижневартовске сгорела крыша многоэтажки

В Нижневартовске потушили пожар на кровле пятиэтажки на улице Спортивной. Расследованием причин ЧП займется оперативно-следственная группа. Погорельцам выделят матпомощь из регионального резервного фонда.

Пожар случился накануне вечером. Загорелась крыша над первым подъездом. По информации Госпожнадзора, в доме проживают 197 человек. На момент возгорания в квартирах находилось 66 человек - все были эвакуированы. Как передает МЧС Югры, в 19.30 было ликвидировано открытое горение на площади 840 квадратных метров.

К девяти вечера в пункт временного размещения обратились 121 человек, из них некоторые остались там ночевать. "Среди них - семья из Ноябрьска, они приехали работать в Нижневартовск. С ними в пункте находятся три их собаки: они обучены помогать детям с различными нарушениями здоровья", - рассказали в пресс-службе администрации города.

Возле школы, где разместились пострадавшие, дежурит "скорая", сотрудники взрослой и детской поликлиник, полицейские и психологи. В медицинский кабинет обратились шесть человек (измерить давление). По словам главного врача детской поликлиники Татьяны Загинайко, критических ситуаций нет.

"Для расследования причин возгорания сформирована оперативно-следственная группа, будут привлечены специалисты испытательно-пожарной лаборатории", - говорит главный государственный инспектор Нижневартовска по пожарному надзору Виталий Короткий.

Сегодня специалисты управляющей компании будут проводить поквартирный обход.

14 миллионов 847 тысяч рублей выделено из резервного фонда правительства Югры для помощи жителям дома на Спортивной. Соответствующий документ уже подписала губернатор Наталья Комарова.

"Каждая семья, чьему жилье и имуществу был нанесен полный ущерб, получит единовременную материальную помощь в размере 300 тысяч рублей. Семьям, которым был нанесен частичный ущерб, выплатят по 150 тысяч рублей", - пояснили в департаменте общественных и внешних связей Югры.