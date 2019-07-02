В Афинах россиянка скончалась от инсульта

Туристка из Башкирии скончалась в отеле в Афинах от инсульта. Эту информацию, ранее появившуюся в соцсетях на страницах знакомых умершей, 2 июля подтвердило посольство РФ в Греции.

При этом в дипмиссии подчеркнули, что никаких следов криминала не обнаружено, все сводится к смерти по причине неожиданного кровоизлияния в мозг.

Как написала ранее в соцсети "ВКонтакте" подруга скончавшейся Гульнара Нуриева, "в Афинах 25 июня в отеле Hellinis было найдено бездыханное тело нашей подруги Альмиры Захаровой. Позже мы узнали, что у нее был инсульт мозга. Но только эта информация дошла до нас через 3 дня. Не знаем, почему полиция Греции не вышла на связь сразу в консульство, родным".

При этом похоронное бюро в Афинах запросило 4 тысячи евро за то, чтобы подготовить и отправить на родину тело умершей россиянки. В настоящее время ее родные и близкие объявили о сборе средств.