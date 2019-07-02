В Сирии провели первый после войны автосалон

Выставка современных автомобилей прошла в столице Сирии впервые после войны.

В Международном автосалоне в Дамаске приняли участие 48 компаний, сообщает портал "Большая Азия". Конечно, это производители не только машин, но и запчастей, автомобильных аксессуаров, сопутствующих товаров, а также другой техники. Однако умалять уровень моторшоу не стоит - в Сирии уже всерьез говорят о возрождении отечественного автопрома. Здесь открыты сразу несколько автозаводов.

Так, еще в январе вновь заработала линия сборки легковых автомобилей на сирийско-иранском заводе Siamco, законсервированная с 2012 года. Сейчас здесь выпускают седаны марки Sham на платформе французских автомобилей Peugeot.

Кроме того, активно развиваются сирийско-китайские производства. Так, Changan возобновил сотрудничество с местной компанией Mallouk Group. Ее руководители утверждают, что успели выпустить с начала года 40 тысяч автомобилей. Видимо, речь идет о пикапах и автомобилях других марок. Потому что выпуск кроссоверов CS35, седанов Eado и Alsvin, судя по сообщению пресс-службы китайского бренда, только начался.

Между тем, на автосалоне стало известно об интересе к работе в Сирии со стороны китайских Geely и GMC, а также корейской Kia. Не исключено, что через год моторшоу в Дамаске будет еще более масштабным.