Живущий в Чехии украинец прятал в диване почти миллион долларов

В городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии задержали украинца, хранившего в доме почти миллион долларов.

"Данный гражданин выступал посредником при трудоустройстве иностранцев. Мужчина создавал ситуации, когда существующие лишь на бумаге фирмы возвращали себе НДС и после этого прекращали сотрудничество с финансовыми органами", - рассказал о преступной схеме представитель полиции Владимир Махала.

Во время обыска дома, в котором проживал задержанный, стражи порядка нашли более 20 миллионов крон и 8 тысяч долларов. Деньги украинец прятал в кровати, пишет РИА Новости.