"Золотая Маска" завершила показы своей программы в Израиле

Спектакли "Золотой Маски" приехали в Израиль уже в шестой раз. Впервые это случилось в 2011 году по инициативе нового генерального директора театра "Гешер" из Тель-Авива Лены Крейндлиной. Энергичная и яркая, она легко нашла язык с коллегой из Москвы директором "Маски" Марией Ревякиной. В своем стремлении строить мосты между языками и культурами "Гешер" реализовал уже не один фестивальный проект. С 2018 года театр проводит международный фестиваль Jaffa Fest, который включает международную программу и израильские спектакли, а также мастер-классы, творческие семинары и встречи со зрителями.

Проект "Золотая Маска" в Израиле" стал важнейшей частью Jaffa Fest. Кроме него в программе фестиваля были спектакли из Латвии, Германии, Италии, Австралии, Турции и других стран. В том, как ярко организована программа Jaffa Fest, читается гордое намерение его организаторов превратить старинный порт Яффа в "израильский Авиньон".

Как вы поняли, театр "Гешер" располагается в Яффе, историческом центре города, примыкающем к морю. Созданный в 1991 году группой репатриантов из Москвы во главе с Евгением Арье и Славой Мальцевым, к которым позже присоединились актеры из Петербурга и других городов бывшего СССР, русскоязычный "Гешер" (что на иврите означает "Мост") уже через год заговорил на иврите. Сегодня в его труппе не меньше коренных израильтян, чем приехавших когда-то московских артистов.

Сегодня в труппе театра "Гешер" не меньше коренных израильтян, чем приехавших когда-то московских артистов

Особой радостью было видеть переполненный зал, говорящий как на иврите, так и на русском. Публика с большим интересом не только смотрела спектакли, но и оставалась на беседы с создателями. Например, на встрече с режиссером спектакля МХТ им. Чехова "Мужья и жены" по пьесе Вуди Аллена Константином Богомоловым какая-то зрительница позволили себе "наивный", как она сказала, вопрос: "Специально ли вы хотели, чтобы было скучно?" Вопрос попал в яблочко, спровоцировав Богомолова на долгий и увлекательный рассказ о методе и этике.

Вслед за мхатовцами на Jaffa Fest прошли показы спектакля Театра Наций по мотивам фильма Александрова "Цирк". Рано утром, накануне завершения гастролей, актеры отправились в Иерусалим. Вечный город с его уникальной атмосферой как будто просветил насквозь спектакль Максима Диденко, сыгранный на сцене Театра "Гешер", позволил ему взлететь подобно Мэри с песенкой про чудеса.

Изысканная Ингеборга Дапкунайте (Марион Диксон), исполненный необычайной музыкальности Павел Акимкин (Петрович), да и все остальные актеры существуют в весьма непростой стилистике, которую режиссер назвал ретро-футуризмом. Мечта о космополитическом будущем, лишенном расизма и ксенофобии, созданная в страшном 1936 году.

Художник спектакля Маша Трегубова визуальные приметы советского авангарда - фотомонтажи Родченко, элементы конструктивизма и великих строек Сталин-стиля осуществила в интенсивном синем цвете, который как сон или мираж изменил реальные очертания вещей. Точно так же композитор Иван Кушнир поработал с песней Дунаевского "Широка страна моя родная", изменив ее мелодию до неузнаваемости. Зависшая в минималистском миноре, музыка окутывает эффектное шоу какой-то тревожной меланхолической атмосферой.

"Цирк" был принят израильской публикой с огромным энтузиазмом. Большинство зрителей остались на встречу с Ингеборгой Дапкунайте после спектакля. Отвечая на вопрос об отношении к эпохе, когда была снята знаменитая комедия, Ингеборга сказала: "Максим Диденко хотел сделать спектакль, который был бы не о прошлом, но о настоящем. Расизм - это то, от чего мы не избавились и по сей день. Что касается отношения к сталинскому прошлому в этой работе, его выражает музыка Ивана Кушнира - она полностью меняет всю атмосферу веселой сталинской комедии".

Завершили программу "Золотой маски" в Тель-Авиве показы спектакля "Реверс" Московского театра мюзикла. Его создатели Андрей Кольцов - выдающийся представитель нового цирка (уникальные номера, созданные им, в том числе для Cirque du Soleil, носят его имя, а в Театре мюзикла он разработал акробатическую концепцию для мюзикла "Принцесса цирка" и является исполнителем трюка Мистера Икс) и Ирина Дрожжина - воздушная гимнастка, артистка Cirque du Soleil и мюзикла "Принцесса цирка" - также дали мастер-класс студентам Nissan Nativ Acting School.

Театральный мост между "Золотой маской" и израильским театром продолжит израильская компания современного танца L-E-V. 11 и 12 октября на сцене Театра Наций они покажут два своих спектакля.