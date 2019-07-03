Новости

Алибасов представил новое доказательство того, что он не симулянт 20:05
Фото: Брайан Крэнстон и Аарон Пол снова заинтриговали 18:55
Семья Началовой пригрозила судом организаторам "туристических панихид" 18:22
Умер создатель "Дамбо" Милтон Квон 17:05
Вышел трейлер второго сезона хоррор-антологии Ридли Скотта "Террор" 16:30

Джоли упала в обморок, была госпитализирована и сбежала из больницы

Новости
    03.07.2019, 21:10
Текст:   Олег Усков

Зарубежная периодика, кивая на т.н. инсайдеров, предпочитающих нашептывать СМИ анонимно, продолжает настаивать, что со здоровьем у 44-летней Анджелины Джоли по-прежнему все крайне скверно. И лауреатка "Оскара" "буквально тает".

Процесс этот особо активно начал о себе давать знать на начальных стадиях развода с супругом, лауреатом "Оскара" Брэдом Питтом.

Согласно The Daily Mail, Энджи была замечена выходящей из медицинского центра Беверли-Хиллз после того, как вернулась со съемок ленты "Те, кто желают моей смерти" в Нью-Мексико.

Причем - уже во второй раз за последние дни актрисе понадобилась помощь врачей: не так давно Джоли была доставлена в больницу после того, как упала в обморок во время визита в Колумбию. При этом женщина пренебрегла всеми врачебными советами и сбежала из учреждения практически сразу, как только пришла в себя.

Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
Алибасов представил новое доказательство того, что он не симулянт

А что дополнительно тревожит общественность - никаких официальных комментариев происходящему со стороны Джоли не поступает.

Отмечается, что Анджелина выглядит крайне плохо и опять налегает на одежду свободного покроя - "чтобы скрыть, насколько болезненно она худа".

Ранее сообщалось, что Джоли планирует оставить кино.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умер актер и режиссер Василий Панин 16:15
Лев Лещенко отказал Пугачевой в праве тащить чемодан пешком 16:00
У "Гарри Поттера" появится сериал-приквел 15:50
Лоза дал экспертную оценку езде Пугачевой по вокзалу на Maybach 15:35
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
"Пенни" из "Теории Большого взрыва" сыграет алкоголичку в триллере 02.07.2019
Вышел трейлер продолжения "Джуманджи" - с Дуэйном Джонсоном и Де Вито 02.07.2019
Дейзи Ридли уходит из "Звездных войн" 01.07.2019
⧣ странное
Фото: Михаил Фомичев/ ТАСС
Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с Бари Алибасовым 29.06.2019
Барецкий пообещал в "Брате 3" Пугачеву, Киркорова и Галкина 28.06.2019
Экс-барабанщик Guns N' Roses Адлер госпитализирован с ножевым ранением 28.06.2019
⧣ Анджелина Джоли
Фото: AFP PHOTO/ NIKLAS HALLE'N
Сальма Хайек может присоединиться к Джоли в новом фильме Marvel 28.06.2019
Названы худшие из лучших западных актеров и актрис 08.06.2019
Киану Ривз может стать супергероем из вселенной Marvel 03.06.2019