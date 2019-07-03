Джоли упала в обморок, была госпитализирована и сбежала из больницы

Зарубежная периодика, кивая на т.н. инсайдеров, предпочитающих нашептывать СМИ анонимно, продолжает настаивать, что со здоровьем у 44-летней Анджелины Джоли по-прежнему все крайне скверно. И лауреатка "Оскара" "буквально тает".

Процесс этот особо активно начал о себе давать знать на начальных стадиях развода с супругом, лауреатом "Оскара" Брэдом Питтом.

Согласно The Daily Mail, Энджи была замечена выходящей из медицинского центра Беверли-Хиллз после того, как вернулась со съемок ленты "Те, кто желают моей смерти" в Нью-Мексико.

Причем - уже во второй раз за последние дни актрисе понадобилась помощь врачей: не так давно Джоли была доставлена в больницу после того, как упала в обморок во время визита в Колумбию. При этом женщина пренебрегла всеми врачебными советами и сбежала из учреждения практически сразу, как только пришла в себя.

А что дополнительно тревожит общественность - никаких официальных комментариев происходящему со стороны Джоли не поступает.

Отмечается, что Анджелина выглядит крайне плохо и опять налегает на одежду свободного покроя - "чтобы скрыть, насколько болезненно она худа".

Ранее сообщалось, что Джоли планирует оставить кино.