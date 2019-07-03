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03.07.2019,  
11:41
Текст:  Светлана Цыганкова

Главный конструктор рассказал о проекте нового российского авианосца

Фото: Пресс-служба Северного флота / РИА Новости Фото: Пресс-служба Северного флота / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Северного флота / РИА Новости

В России разрабатывают авианосец-полукатамаран водоизмещением в 44 тысячи тонн. Проект представили на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Фото: wikimedia.org
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Над новым авианосцем работают в Крыловском государственном научном центре. О некоторых его особенностях еженедельнику "Звезда" рассказал главный конструктор проекта Валентин Белоненко. Носовая часть авианосца выполнена единой, а хвостовая уже расходится надвое. При этом корабль получается шире и длиннее.

По словам главного конструктора, в этом основной выигрыш. Авианосец сможет принимать больше самолетов, боеприпасов и топлива. Главная задача при его проектировании - дать шанс самолетам взлетать с палубы как можно чаще с полной боевой нагрузкой. Объем ангара авианосца составить 218 тысяч кубических метров, скорость - 27 узлов (50 километров в час).

На палубе разместятся 40 летательных аппаратов, 24 из которых - самолеты Су-33 и МиГ-29. Как добавил Валентин Белоненко, его выбор - газотурбинная установка мощностью 80 мегаватт. Она проще, дешевле и эффективнее. Из вооружения предполагаются противодиверсионные пулеметы и минометы, скорострельные пушки, зенитки.

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