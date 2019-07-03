Китай создает крупнейшую в мире судостроительную корпорацию

Сейчас самым крупным в мире судостроителем является южнокорейская корпорация, появившаяся после покупки компанией Hyundai Heavy Industries компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering в марте 2019 года. Сейчас этот конгломерат контролирует 20 процентов глобального рынка.

Два китайских судостроительных гиганта состояли в одной корпорации вплоть до 1999 года, когда их разделили на две компании по географическому принципу: одна занималась бизнесом к югу от реки Янцзы, другая - к северу. Позже руководство двух компаний стало сетовать на то, что "разделение создало новые преграды для дальнейшего развития бизнеса". В результате в 2015 году были запущены переговоры о воссоединении, которые будут завершены уже в ближайшее время. Новый судостроительный гигант будет выполнять как гражданские, так и военные заказы.