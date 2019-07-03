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03.07.2019 15:55
Рубрика: Власть

Косачев: Ключевые посты в ЕС прибирают к рукам представители Старой Европы

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Преемником итальянца Антонио Тайани на посту высшего парламентского органа ЕС станет итальянец же Давид Сассоли. При том, что голосование не было простым, и понадобился второй тур, однако преимущество над занявшим второе место чехом Яном Заградилом было весьма внушительным: 345 против 160.

Тем самым обозначился тренд последнего времени: ключевые посты в ЕС "прибирают" к своим рукам представители "Старой Европы". Болгарского социалиста Сергея Станишева, экс-гражданина СССР и России, которого называли еще вчера среди претендентов на пост главы Европарламента, в итоге не оказалось в списке кандидатов, а представитель Чехии остался вторым. Но договоренность по поводу партийной принадлежности соблюдена: еще вчера глава Евросовета Дональд Туск, оставив конечный выбор за евродепутатами, выразил пожелание состоявшегося накануне саммита ЕС, что первый срок (два с половиной года) руководства ЕП должен отойти к социалистам, а второй - к христианским демократам. Именно поэтому социалист Сассоли получил в итоге поддержку консервативной Европейской народной партии, которая на выборах в Европарламент в конце мая получила больше всего мандатов.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Косачев: Кандидаты на ключевые посты в ЕС настораживают

Пока говорить что-либо о внешнеполитической позиции нового спикера Европарламента - а это нас интересует в первую очередь - довольно трудно: он не замечен какими-либо яркими выступлениями по внешней политике в целом, и по России в частности.

Впрочем, в нынешней ситуации это, скорее, плюс, чем минус. Как известно, усилиями активного русофобского лобби в последние 5 лет Европарламент напринимал множество одиозных документов по России. И если удастся хотя бы притормозить эту тенденцию - в том числе с опорой на расширившиеся правое и левое крылья в парламенте - уже было бы явным прогрессом по сравнению с нынешней ситуацией.

В связи с этим, пользуясь случаем, хотел бы напомнить о существовании вполне реального канала общения Европарламента с нашим Федеральным Собранием - Комитета парламентского сотрудничества "Россия - Европейский союз". Полагаю, перезапуск Европарламента - хороший повод возобновить диалог в этом формате, дополнив тем самым уже достигнутый накануне прогресс с возвращением нашей делегации в ПАСЕ. Мне кажется - пора.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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