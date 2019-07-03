Косачев: Ключевые посты в ЕС прибирают к рукам представители Старой Европы

Преемником итальянца Антонио Тайани на посту высшего парламентского органа ЕС станет итальянец же Давид Сассоли. При том, что голосование не было простым, и понадобился второй тур, однако преимущество над занявшим второе место чехом Яном Заградилом было весьма внушительным: 345 против 160.

Тем самым обозначился тренд последнего времени: ключевые посты в ЕС "прибирают" к своим рукам представители "Старой Европы". Болгарского социалиста Сергея Станишева, экс-гражданина СССР и России, которого называли еще вчера среди претендентов на пост главы Европарламента, в итоге не оказалось в списке кандидатов, а представитель Чехии остался вторым. Но договоренность по поводу партийной принадлежности соблюдена: еще вчера глава Евросовета Дональд Туск, оставив конечный выбор за евродепутатами, выразил пожелание состоявшегося накануне саммита ЕС, что первый срок (два с половиной года) руководства ЕП должен отойти к социалистам, а второй - к христианским демократам. Именно поэтому социалист Сассоли получил в итоге поддержку консервативной Европейской народной партии, которая на выборах в Европарламент в конце мая получила больше всего мандатов.

Пока говорить что-либо о внешнеполитической позиции нового спикера Европарламента - а это нас интересует в первую очередь - довольно трудно: он не замечен какими-либо яркими выступлениями по внешней политике в целом, и по России в частности.

Впрочем, в нынешней ситуации это, скорее, плюс, чем минус. Как известно, усилиями активного русофобского лобби в последние 5 лет Европарламент напринимал множество одиозных документов по России. И если удастся хотя бы притормозить эту тенденцию - в том числе с опорой на расширившиеся правое и левое крылья в парламенте - уже было бы явным прогрессом по сравнению с нынешней ситуацией.

В связи с этим, пользуясь случаем, хотел бы напомнить о существовании вполне реального канала общения Европарламента с нашим Федеральным Собранием - Комитета парламентского сотрудничества "Россия - Европейский союз". Полагаю, перезапуск Европарламента - хороший повод возобновить диалог в этом формате, дополнив тем самым уже достигнутый накануне прогресс с возвращением нашей делегации в ПАСЕ. Мне кажется - пора.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.