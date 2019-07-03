Лукашенко призвал всех белорусских мужчин защищать родину

Родину должны защищать все мужчины без исключения. Такое мнение выразил на торжественном собрании, посвященному Дню Независимости Беларуси, президент страны Александр Лукашенко.

"Мы всегда говорили, и я это прошел сполна и имею право сказать: Родину, Отечество должны защищать все. Все, особенно мужики", - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Глава государства отметил, что не допустит, чтобы обязанность защищать страну мужчины перекладывали на женщин.

"Женщина должна отвечать за свое, а мы должны обеспечивать семью и защищать родину, свою семью и свою женщину", - подчеркнул президент.

Лукашенко также прокомментировал споры вокруг законопроекта о сокращении отсрочек от призыва в армию для продолжения образования.

"И те, кто пописывают [такие предложения], думают, что не они будут с ружьем ходить от Бреста до Смоленска, не они будут на бронетехнике, в самолетах летать, защищая нашу страну, а те, которые не могут никуда поступить [в вуз] и так далее. Вы хотите, чтобы было так? Я - нет. После меня - пожалуйста", - заключил Лукашенко.