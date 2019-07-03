Мощный взрыв прогремел в столице Туниса

Мощный взрыв прогремел во вторник вечером в столице Туниса. Очевидцы рассказали, что на место происшествия прибыли усиленные наряды полиции.

Информационное агентство TAP сообщает о теракте на одной из улиц города. Мужчина привел в действие взрывное устройство, закрепленное на теле. По предварительным данным, погиб только злоумышленник. Находившиеся поблизости люди не пострадали.

Напомним, на прошлой неделе девять человек получили ранения в результате двух взрывов, устроенных террористами-смертниками в центре Туниса. Причем у посольства Франции на улице Шарля де Голля исполнительницей теракта была женщина. А на парковке Национального антитеррористического центра взорвалась заминированная машина.