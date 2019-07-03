Объявлена дата выхода в прокат "Полицейского с Рублевки-2"

Не снимать его было бы неумно - так же, как и в случае с продолжением "Притяжения". Первая часть "Новогоднего беспредела" вышла в кинотеатрах 20 декабря 2018 года, собрала в прокате России и СНГ более 1,7 миллиарда рублей и привлекла в кинотеатры почти 6,7 млн зрителей. Комедия стала самой кассовой в своем жанре за всю историю современного российского кинопроката, обогнав даже "Дэдпула", и показала лучший коммерческий результат среди отечественных фильмов 2018 года. Сошлемся на слова продюсера Валерия Федоровича: "Первый "Новогодний беспредел" показал хорошую выносливость в прокате. Фильм работал 9 недель, захватил новогодние праздники и несколько уик-эндов после. Поэтому, несмотря на то, что вторая часть выходит 12 декабря, мы рассчитываем на то, что фильм будет собирать полные залы и в новогодние каникулы…"

Первый фильм "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2" сейчас доступен эксклюзивно на ТНТ-PREMIER. Каждый может оценить, почему именно этот проект, вовсю раскрученный несколькими сезонами популярного сериала, собрал показательную кассу. И поймет, почему команда авторов "Полицейского с Рублевки" возвращается в полном составе. Режиссером и сценаристом "Новогоднего беспредела-2" выступит Илья Куликов, продюсерами - Валерий Федорович и Евгений Никишов. Специально к анонсу потенциального хита грядущей новогодней битвы авторы фильма выпустили ролик с участием полковника Яковлева (Сергей Бурунов) и капитана Рыбкиной (Рина Гришина). В этом ролике герои "Полицейского с Рублевки" не изменяют своим традициям и продолжают троллить другие российские фильмы из праздничного репертуара, как это было в прошлом году с "Елками".

Подробности сюжета "Новогоднего беспредела-2", как и актерский состав, пока держатся в секрете, но, по словам продюсеров, фанаты "Полицейского с Рублевки" увидят возвращение многих полюбившихся героев.

Продюсер Евгений Никишов обещает масштабное продвижение фильма: "…планируем провести охватную и заметную рекламную кампанию, которую увидят максимальное количество зрителей", - сказал он. Так что следует быть готовыми ко всевозможным появлениям героев нового фильма в самых неожиданных местах.