ЦУП скорректировал орбиту МКС

Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали на 900 метров. Операция была выполнена с помощью двигателей служебного модуля "Звезда".

Как рассказали ТАСС в Центре управления полетами, корректировку произвели для формирования баллистических условий, необходимых для стыковок с космическими кораблями.

Напомним, 20 июля с космодрома Байконур стартует "Союз МС-13", который доставит на орбиту российского космонавта Александра Скворцова, астронавтов Эндрю Моргана и Лука Пармитано. Сейчас на МКС находятся Алексей Овчинин, Ник Хейг и Кристина Кох.

Предыдущая коррекция орбиты Международной космической станции проводилась 23 мая.