Первой российско-китайской информационной службе исполнилось два года

Первая и единственная в своем роде российско-китайская информационная служба 3 июля отмечает второй день рождения с шестью миллионами подписчиков. Речь идет о новостном мобильном приложении "Россия-Китай: главное" - это совместный проект МИА "Россия сегодня" и Международного радио Медиакорпорации Китая.

Как сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное", за год число пользователей выросло на 1,7 миллиона.

При этом реальная численность аудитории гораздо выше шести миллионов. Материалы "Россия-Китай: главное" публикуются на площадках таких авторитетных СМИ, как МИА "Россия Сегодня" и "Российская газета", и они часто появляются в первых строчках новостей Яндекса о Китае. Запущенная в нынешнем году на платформе "Россия-Китай: главное" мультимедийная онлайн-акция "Мы вместе!", посвященная 70-летию российско-китайских дипотношений, набрала миллиард просмотров, поставив новый исторический рекорд по численности аудитории в двусторонних медиапроектах.

За столь непродолжительный период с момента своего запуска приложение уже стало одним из важнейших информационных брендов, хорошо узнаваемым в наших странах и всецело содействующим укреплению двусторонних отношений в новую эпоху. Этот ресурс стал неотъемлемой частью медийного пространства двух стран, - отметил в поздравительном послании имениннику чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Андрей Денисов. Он высоко оценил "объективную и непредвзятую редакторскую политику этого электронного издания".

- Успех, достигнутый приложением "Россия-Китай: главное" всего за два года работы, ярко выражает дух народной дипломатии, который определяет сотрудничество СМИ России и Китая в последние годы. Этот ресурс способствует углублению взаимопонимания народов двух стран. Особенное значение такая работа приобретает в 2019 году, в год 70-летия установления российско-китайских дипломатических отношений, - в свою очередь, отмечает руководитель представительства международного информационного агентства SPUTNIK в Китае Андрей Каспарсон.

- Уникальность службы "Россия-Китай: главное" в том, что она ориентируется не только на официальные государственные медиа, но и открыта к сотрудничеству с частными медиа-площадками, профильно занимающимися освещением реалий Китая. Это крайне привлекательно для российской аудитории, которая зачастую хочет видеть иной взгляд на новости, - подчеркивает Артем Жданов, главный редактор информационного портала ЭКД, который является официальным информационным партнером "Россия-Китай: главное" с мая 2018 года.

Операторы информационной службы уверенно говорят, что на достигнутом останавливаться не собираются, поскольку Россия и Китай являются одними из наиболее перспективных медиарынков мира. Так, по прогнозам, объем китайского медиарынка способен достичь 3 триллионов юаней к 2020 году.