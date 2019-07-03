Дождливо и до 20 тепла сегодня будет в столице

Сегодня во второй половине дня в столице возможны кратковременные дожди, максимально воздух прогреется до +20. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, сегодня будет вполне комфортная летняя погода, температурный фон немного недотянет до нормы для июля. Так, столбик термометра будет колебаться между делениями +13...+20. Кислорода в воздухе будет достаточно, а вот атмосферное давление окажется все еще ниже нормы.

Самая теплая погода для третьего июля была в 1917 году, когда воздух прогрелся до +32,2. А наиболее холодными сутки стали в 1957 году, когда похолодало до +5,7.