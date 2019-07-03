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03.07.2019 14:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двух владимирцев задержали за сокрытие террориста

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

В УФСБ по Владимирской области возбудили уголовное дело против двух местных жителей, которые скрыли от оперативников информацию о знакомстве с готовившим теракты боевиком.

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Региональное управление ФСБ во Владимирской области заподозрило двух человек в сокрытии правды о знакомстве с террористом, который был связан с членом международной террористической организации и готовил серию взрывов на территории России.

Как ранее сообщала "РГ", ночью 22 мая силовики на территории владимирского города Кольчугино ликвидировали двух подозреваемых в подготовке терактов. Незадолго до этого один из боевиков рассказывал двум своим знакомым о своих связях с террористами, но эти люди скрыли эту информацию от сотрудников правоохранительных органов.

- Указанные граждане не сообщили сотрудникам УФСБ ставшие известными им факты в отношении ликвидированного террориста, заявив, что сведениями о причастности их знакомого к финансированию террористической деятельности не располагают, - сообщили в УФСБ.

В отношении местных жителей, которые не были родственниками ликвидированных боевиков, возбудили уголовные дела по части 6 статьи 205 УК РФ "Несообщение о преступлении, в том числе террористической направленности".

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По данным следствия, боевики, получив из-за рубежа инструкции о методах совершения терактов в России, тайно приобрели компоненты для изготовления взрывного устройства. О готовящемся преступлении узнали в УФСБ. Силами спецназа частный дом в Кольчугино, в котором укрывались бандиты, 22 мая был блокирован. Жителей близлежащих домов эвакуировали, никто из них не пострадал.

На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В ходе завязавшегося боя их пришлось нейтрализовать ответным огнем. В доме у убитых в ходе спецоперации террористов нашли готовое к применению взрывное устройство. К счастью, использовать его боевики не успели.

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