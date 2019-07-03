Под Смоленском на берегу водохранилища нашли боеприпасы

Под Смоленском уничтожены мины и снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженные на берегу водохранилища.

В ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что боеприпасы были найдены в Рославльском районе у Трояновского водосброса на Десногорском водохранилище. Всего обнаружено шесть 82-миллиметровых минометных мин и один 45-миллиметровый артиллерийский снаряд.

Боеприпасы уничтожили специалисты пожарно-спасательного центра.

По информации РИА Новости, на берегу Десногорского водохранилища расположена Смоленская АЭС. Однако ее представители заверили, что находка для электростанции угрозы не представляла.

- Это было за пределами наших объектов, очень далеко от территории станции, - подчеркнули на АЭС.