Участок Филевской линии метро в Москве закроют на два дня

В ближайшие выходные на Филевской линии московского метро будут закрыты шесть станций. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

В субботу и воскресенье прекратят работу станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". "Киевскую" при этом закрывать не будут - от нее можно будет добраться до "Александровского сада" или "Международной", либо переесть на синюю ветку или кольцо. "Кунцевская" же продолжит работу только для Арбатско-Покровской линии. Будущие ограничения связаны с реконструкцией наземного участка голубой ветки и завершения ремонта в пассажирской зоне.

На время закрытия для пассажиров организуют два компенсационных наземных маршрута: автобусы КМ1 будут курсировать на участке с промежуточными остановками у "Кутузовской", "Багратионовской", "Филевского парка" и "Пионерской", а КМ2 соединят "Багратионовскую" и "Фили".

Помогать пассажирам разобраться с временными изменениями будут инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они будут дежурить на временно закрытых станциях, а также на "Киевской", "Кунцевской" и "Александровском саде". В обычном режиме Филевская линия возобновит работу в понедельник с 5.30 утра.