В Рязани бывший учитель информатики конспирировал продажу наркотиков

В Рязани задержаны трое местных жителей, подозреваемых в торговле наркотиками. Операцию проводили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД совместно с оперативниками УФСБ при поддержке бойцов Росгвардии, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Трое рязанцев, в том числе и бывший учитель информатики, продавали "синтетику" жителям Рязани и области через интернет-магазин. Бывший учитель использовал свои знания, как для создания этого магазина, так и для его конспирации. Троица работала под псевдонимами, а сам интернет-магазин был зашифрован в каналах связи.

Первым задержали 24-летнего мужчину. Он был взят с поличным, когда делал закладку в тайник. При задержании у него было изъято около ста граммов самодельных контейнеров с порошком. Позже экспертиза установила, что это было наркотическое вещество - производное N-метилэфедрона. Затем при аналогичных обстоятельствах были пойманы и две других - мужчины 33 и 35 лет.

В ходе обысков по месту жительства у одного из подельников было обнаружено и изъято более килограмма наркотиков - синтетического и растительного происхождения. Часть уже была подготовлена к сбыту. Кроме того, была обнаружена крупная сумма денег. По версии следствия, эти средства предназначались для закупки наркотиков оптом и для развития интернет-ресурса. Также оперативники уничтожили семь уже приготовленных закладок.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за незаконное производство, сбыт и приготовление к сбыту наркотических веществ. Один из фигурантов решением суда арестован, двое других находятся под под подпиской о невыезде.