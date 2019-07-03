В Воронеже ФСБ изъяла документы в департаменте труда и занятости

ФСБ изъяла для изучения служебные документы в департаменте труда и занятости Воронежской области. Оперативно-розыскные мероприятия могут быть связаны с работой комиссии по миграции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

Уголовного дела пока нет. В правительстве Воронежской области подчеркнули, что если оно появится, будут исходить из принципа презумпции невиновности.

- Обвиняемый или подозреваемый по уголовному делу не может считаться виновным, если обратное не установлено судом, - напомнили в пресс-службе правительства региона. - Выражаем уверенность, что в этой ситуации все этапы - доследственная проверка, возможные расследование и судопроизводство - пройдут объективно, а решение суда, если дело дойдет до него, будет справедливым.