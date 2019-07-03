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03.07.2019 07:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии во время спортивных игр болельщики обрушили конструкцию

Текст: Владимир Таюрский

Девять человек пострадали при обрушении деревянной конструкции во время проведения VII Спортивных игр народов Якутии, которые проходят в селе Амга.

Инцидент произошел в спортивном зале во время соревнований по волейболу с участием команды - хозяйки площадки. Как сообщила в среду пресс-служба главы и правительства Якутии, желающих поболеть за земляков оказалось очень много. Организаторы в нарушение требований безопасности впустили в зал гораздо больше зрителей, чем могли вместить трибуны. Некоторые болельщики расселись на ограждение батарей отопления, расположенных вдоль стен. Конструкция не выдержала и рухнула.

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За медицинской помощью обратились девять человек. В сообщении пресс-службы отмечено, что у всех легкие раны, однако двое находятся под наблюдением врачей. По неофициальной информации, пострадали не только болельщики, но и лидеры сборной команды Амгинского улуса.

Всем обратившимся к медикам оказана необходимая помощь. На время инцидента игры были приостановлены. Сейчас состязания по 16 видам спорта продолжаются.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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