В Якутии во время спортивных игр болельщики обрушили конструкцию

Девять человек пострадали при обрушении деревянной конструкции во время проведения VII Спортивных игр народов Якутии, которые проходят в селе Амга.

Инцидент произошел в спортивном зале во время соревнований по волейболу с участием команды - хозяйки площадки. Как сообщила в среду пресс-служба главы и правительства Якутии, желающих поболеть за земляков оказалось очень много. Организаторы в нарушение требований безопасности впустили в зал гораздо больше зрителей, чем могли вместить трибуны. Некоторые болельщики расселись на ограждение батарей отопления, расположенных вдоль стен. Конструкция не выдержала и рухнула.

За медицинской помощью обратились девять человек. В сообщении пресс-службы отмечено, что у всех легкие раны, однако двое находятся под наблюдением врачей. По неофициальной информации, пострадали не только болельщики, но и лидеры сборной команды Амгинского улуса.

Всем обратившимся к медикам оказана необходимая помощь. На время инцидента игры были приостановлены. Сейчас состязания по 16 видам спорта продолжаются.