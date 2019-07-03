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03.07.2019 05:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В водоеме Амурской области утонули двое детей

Текст: Юлия Гарднер

Два брата 8 и 13 лет утонули в одном из водоемов села Комиссаровка Амурской области.

Информация о пропаже детей поступила в Единую диспетчерскую службу администрации Белогорского района вчера днем. Выехавшие на место специалисты обнаружили их велосипеды на берегу озера.

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"Около 18:00 из воды извлекли тела погибших", - сообщает районная администрация.

Как уточнили в областном СУ СК РФ, телесных повреждений у детей не обнаружено, их смерть наступила в результате утопления.

Начата доследственная проверка. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям родителей, оставивших ребят без присмотра.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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