В водоеме Амурской области утонули двое детей

Два брата 8 и 13 лет утонули в одном из водоемов села Комиссаровка Амурской области.

Информация о пропаже детей поступила в Единую диспетчерскую службу администрации Белогорского района вчера днем. Выехавшие на место специалисты обнаружили их велосипеды на берегу озера.

"Около 18:00 из воды извлекли тела погибших", - сообщает районная администрация.

Как уточнили в областном СУ СК РФ, телесных повреждений у детей не обнаружено, их смерть наступила в результате утопления.

Начата доследственная проверка. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям родителей, оставивших ребят без присмотра.