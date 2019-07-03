Под Саратовом полуторагодовалая девочка утонула в бассейне

Утром 1 июля в селе Усть-Курдюм в Саратовской области полуторагодовалая девочка утонула в бассейне строящегося гостиничного комплекса. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального Следственного управления СК России.

По данным ведомства, ребенок гулял с матерью рядом с домом. В какой-то момент женщина потеряла девочку из виду и бросилась на поиски. Вскоре малышка была обнаружена в бассейне с водой на территории строящегося огороженного гостиничного комплекса. Прибывшая на место бригада "скорой помощи" доставила ребенка в больницу, но спасти его медикам не удалось.

Согласно судебно-медицинскому заключению, причиной смерти стало утопление в воде. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).