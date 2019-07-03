В Уфе студенты из Африки устроили драку в общежитии вуза

Ожесточенная драка между слушателями подготовительного отделения одного из уфимских университетов произошла в общежитии вуза.

По данным ГТРК "Башкортостан", конфликт разгорелся на бытовой почве. Двое молодых людей из Африки что-то не поделили между собой. В качестве аргумента один из них метнул в другого цветочный горшок, рассыпав землю, затем завязалась драка.

Сотрудницы общежития безуспешно пытались утихомирить иностранцев, но им это не удалось. После паузы поединок возобновился, причем в ход пошел огнетушитель.

Дебоширов разняли вызванные на место ЧП сотрудники полиции. После инцидента молодым людям пришлось вернуться на родину.