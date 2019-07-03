Кузнецова: В России ежегодно от рук преступников погибает около 2700 детей

В России ежегодно от рук преступников погибает около 2700 детей. Об этом во время запуска проекта "Сохраним жизнь" в Удмуртии сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

- К сожалению, в последние годы тенденция к росту, - уточнила Кузнецова.

В прошлом году 900 детей в России погибли, случайно выпав из окна. С начала года таких случаев уже около ста. Из них 33 погибли, остальные стали инвалидами.

- Выпадение из окон: казалось бы, 21 век, такая причина обидная, досадная, - выразила свое мнение по этому поводу омбудсмен.

Также она добавила, что ежегодно в России проводят около 500 тысяч абортов.