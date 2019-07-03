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03.07.2019 10:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самарской области объявили ЧС из-за нашествия саранчи

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В двух районах и двух городах Самарской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы поражения растений саранчой. Сообщили в региональном правительстве.

Фото: Виолетта Вдовяк
Хабаровский край и Забайкалье подверглись нашествию вредителей

Нашествие саранчи зафиксировано на территории вокруг Самары - в Волжском, Красноармейском районе и в городе-спутнике областной столицы Новокуйбышевске. Также в зоне поражения растений оказался город Чапаевск. В нем развернут штаб по ликвидации ЧС, уточнили в правительстве. Сейчас на территории "Приволжского государственного боеприпасного испытательного полигона" под Чапаевском продолжается авиахимобработка.

Чтобы остановить распространение опаснейших вредителей, уже проведена химическая обработка пораженных зон на площади 3,3 тысячи гектаров.

Ранее региональный Минсельхоз предупреждал население близлежащих с полигоном поселков и дачных массивов, что химобработка будет производиться с первого по десятое июля. Самарцев попросили исключить посещение пораженных территорий в это время, а также убрать пасеки и не выпускать пастись животных.

По данным ведомства, ситуация - под контролем, ведется ежедневный мониторинг. Ведение ЧС необходимо для выделение средств из бюджета на борьбу с вредителем.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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