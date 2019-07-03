Новосибирская школьница ранила пассажира трамвая

Полиция в Новосибирске проводит проверку по факту причинения вреда здоровью одному из пассажиров трамвая №13. Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, ранение мужчина получил из-за 14-летней школьницы.

Сигнал о происшествии поступил в полицию вчера, около 21.00 по местному времени. Выяснилось, что кто-то бросил камень в окно трамвая, стекло разбилось, а один из осколков угодил в глаз пассажиру 1948 года рождения. Позже медики поставили пострадавшему диагноз: контузия глаза.

Стражи порядка вскоре установили, что стекло разбила школьница. Прогуливаясь с друзьями по улице Гурьевская, она кинула камень в проходивший мимо трамвай. Полицейские опросили девушку и ее мать, сейчас оценивается размер причиненного ущерба и степень тяжести вреда здоровью.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Если вина школьницы будет установлена, ее поставят на учет в отделе полиции.