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03.07.2019 10:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Экипажи Каспийской флотилии уничтожили "вражеские" корабли

Текст: Роман Мерзляков (Махачкала)
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Каспийская флотилия приняла участие в межвидовом учении с авиационными соединениями, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

По легенде малые ракетный и артиллерийский корабли "Углич" и "Астрахань" вступили в бой с преобладающей по численности группой кораблей условного противника.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Огнем из артиллерийских установок АК-190 "Универсал" были уничтожены все цели на расстоянии свыше полутора километров. Поддержку с воздуха оказывали самолеты Су-30СМ и Су-34, поднятые по тревоге с одного из аэродромов.

Моряки вели огонь по наземным и надводным целям. Вражеские корабли имитировали специальные щиты-мишени.

Также экипажи отработали маневры при выходе из боя и отражение ударов условного противника.

В учении были задействованы экипажи более 10 судов, а также около десятка самолетов четвертой армии ВВС и ПВО.

Справка "РГ"

Корабельная артиллерийская установка "Универсал" разработана в Нижнем Новгороде, состоит на вооружении ВМФ России и Индии. Калибр - 100 миллиметров. Масса - 15 тонн. Скорострельность - 80 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы - 21 километр.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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