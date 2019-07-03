Полиция начала обыски в совете профсоюзов Псковской области

В учреждениях Псковского областного совета профсоюзов начались обыски и изъятие документов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета Ульяну Михайлову, обыски ведутся как в самом Псковском облсовете профсоюзов, так и во всех его учреждениях.

"У нас изымаются документы кадровой, зарплатной тематики, бухгалтерской, хозяйственной, ремонтно-строительной", - цитирует ее агентство. Также уточняется, что документация о хозяйственной, финансовой и уставной деятельности изымается за трехлетний период.

Ульяна Михайлова поясняет, что сотрудники облсовета профсоюзов не препятствуют следствию и отдают документы, оставляя при этом реестры об изымаемых материалах. По ее словам, обыски проводит УВД.

Кроме того, сообщается о возбуждении уголовного дела в отношении неопределенного круга лиц. Дело возбуждено по факту незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном размере.