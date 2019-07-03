Родителей из Ленобласти заподозрили в изнасиловании дочери

Супружеская пара из Всеволжского района Ленинградской области подозревается в изнасиловании 16-летней дочери.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, в отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование несовершеннолетней". А когда началось расследование происшедшего, следователи выяснили, что супруга злоумышленника не только не пыталась помешать преступлению, но и оказывала пособничество. В отношении женщины также возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

По версии следствия, преступление произошло в частном жилом доме.

"Отец изнасиловал дочь, а женщина содействовала совершению данного преступления", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что мужчину и его супругу проверят на причастность к совершению похожих преступлений.