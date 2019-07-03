В Петербурге осиротевших утят пристроили в другую птичью семью

В Санкт-Петербурге осиротевших утят (их мать погибла на трассе) пристроили в другую утиную семью. Об этом сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

К специалистам обратилась жительница Петербурга. Она рассказала, что спасла на дороге двух утят. Их мать сбила машина. Специалисты осмотрели малышей и определили, что им не больше недели. Начали думать, что делать дальше. И решили подсадить утят к другому выводку. По заявлению орнитологов, утка не считает своих птенцов.

Отвезли утят на Елагин остров и там выпустили в водоем. И буквально через несколько минут малыши уже сами пристроились к местным уткам и уплыли с ними. Тепеь они в безопасности.

"РГ" уже писала о подобном случае, когда водитель спас 13 утят на дороге. Утка и еще несколько малышей погибли. Утята пока находятся в центре помощи диким животным "Велес".

В комитете напомнили о правилах поведения, если люди находят птенцов. Нужно прежде всего убедиться, что мать за ними не вернется, если они живы, не трогать их, а сообщить специалистам. Любое изъятие диких животных из среды их обитания без соответствующего разрешения расценивается как правонарушение.