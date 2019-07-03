В Выборге восстановили водоснабжение после аварии

Последствия коммунальной аварии в Выборге, из-за которой свыше 76 тысяч горожан остались без воды, ликвидированы. Водоснабжение в городе восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Авария произошла на участке водопровода возле дома №12 по Смирновскому шоссе. Оказалось, что повреждена врезка в основной трубопровод, чтобы ликвидировать протечку, требовалось поставить заглушку.

В результате по всему городу было временно отключено водоснабжение. К социально-значимым объектам был организован подвоз воды, также машины с водой приезжали к горожанам по требованию.

Сейчас система холодного водоснабжения наполнена и работает в штатном режиме.