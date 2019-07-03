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03.07.2019 08:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Выборге восстановили водоснабжение после аварии

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Последствия коммунальной аварии в Выборге, из-за которой свыше 76 тысяч горожан остались без воды, ликвидированы. Водоснабжение в городе восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Авария произошла на участке водопровода возле дома №12 по Смирновскому шоссе. Оказалось, что повреждена врезка в основной трубопровод, чтобы ликвидировать протечку, требовалось поставить заглушку.

В результате по всему городу было временно отключено водоснабжение. К социально-значимым объектам был организован подвоз воды, также машины с водой приезжали к горожанам по требованию.

Сейчас система холодного водоснабжения наполнена и работает в штатном режиме.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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