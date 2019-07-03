Крымчан предупредили о шквале и сильных ливнях

Главное управление МЧС по Республике Крым опубликовало штормовое предупреждение на 3 и 4 июля, связанное с прохождением холодного фронта через полуостров.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии, вечером в среду и в четверг в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый северо-восточный ветер до 20-25 метров в секунду.

Холодный фронтальный раздел принесет на большую часть полуострова кратковременные дожди с грозами, в результате чего выпадет до 10 миллиметров осадков. Температура воздуха составит ночью 15-20 градусов, днем 26-31.