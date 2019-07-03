На минувшей неделе судейскому корпусу региона был официально представлен новый руководитель. Им стал выходец из Белгородской области Алексей Шипилов. С этим назначением жители Кубани связывают большие ожидания.

Шлейф негатива

У кубанского правосудия явно подмоченная репутация. Дошло до того, что столичные юридические фирмы, предлагая услуги, делают оговорку, что не берутся за дела, которые рассматриваются в судах края. В открытую говорят, что под "прикрытием мантии" здесь узаконивают самострой, делят деньги дольщиков и землю. Уже нарицательным стало имя судьи крайсуда Елены Хахалевой. Сначала общество было шокировано пышной свадьбой ее дочери, а потом по СМИ прокатился вал публикаций о якобы поддельном дипломе. И хотя Совет судей в итоге признал подлинность документа, осталась масса вопросов, на которые до сих пор не получены вразумительные ответы.

Ударом по репутации стали и жалобы представителей крупнейших мировых автоконцернов на суды Краснодара, где будто бы выносились типовые вердикты о присуждении покупателям автомобилей компенсаций за обнаруженные в машинах дефекты. Серия репортажей с убийственными фактами и конкретными именами, прошедших в том числе на главных федеральных телеканалах, возымела оглушительный эффект. Попытки оправдаться (мол, решения выносились в рамках закона о защите прав потребителей) пока выглядят не слишком убедительно.

И почему тысячи дольщиков, вложивших свои кровные в строительство жилья, так и не дождались адекватной компенсации от застройщиков, которые годами наживались на этих деньгах? Судебное узаконивание самостроев стало порочной практикой. Особенно отличался в этом плане теперь уже бывший судья Адлерского районного суда Сочи Александр Якименко. После того как вышестоящими инстанциями были отменены 27 его вердиктов, Совет судей края вышел с ходатайством о привлечении Якименко к ответственности. В конце февраля Квалификационная коллегия судей Кубани досрочно прекратила его полномочия.

Следом за ним за вынесение неправосудных решений о распоряжении землей в прибрежной полосе лишились мантии два федеральных судьи из Анапы - Владимир Стародубцев и Наталья Холодова. Помимо этого в отношении Стародубцева, ставшего в свое время героем серии разоблачительных публикаций "РГ", краевая Квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.

Еще несколько здешних служителей Фемиды подозреваются во взяточничестве, а также в вынесении неправосудных решений. Вот такое наследство достается Алексею Шипилову: ему предстоит вникнуть в дела, за которыми нередко стоят огромные деньги и интересы влиятельных людей.

Нужна принципиальность

Впрочем, о проблемах кубанского правосудия на официальной церемонии представления нового руководителя не прозвучало ни слова, как и о предшественнике Алексея Шипилова - Александре Чернове, без малого четверть века возглавлявшем Краснодарский краевой суд. Примечательно, что самого Чернова, ушедшего в феврале в отставку в связи с достижением предельно допустимого возраста, на мероприятии не было.

Церемония проходила в большом зале здания краевого суда, где собрался весь кубанский судейский корпус из 60 федеральных и мировых судов. В президиуме - полпред президента в ЮФО Владимир Устинов, Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде РФ Александр Гусев, прокурор Кубани Сергей Табельский, начальник УФСБ России по Краснодарскому краю Игорь Колосов и глава ГУ МВД России по краю Владимир Андреев, председатель Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Алексей Шишкин.

Нового руководителя представил председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев. Он отметил богатый профессиональный опыт Алексея Шипилова.

- За годы работы он зарекомендовал себя как грамотный юрист и ответственный руководитель, - сказал председатель Верховного суда. - Кроме того, он ведет большую общественную работу - возглавляет комиссию Совета судей России, которая занимается информатизацией судов. Это очень важное направление. В 2018 году наши суды рассмотрели 23 миллиона гражданских дел и 6,5 миллиона административных. При этом по срокам рассмотрения суды РФ на первом месте. В современной судебной системе необходимо активно внедрять электронные технологии судопроизводства. Пример Белгородского суда в этом плане показателен. Уверен, Алексей Шипилов на Кубани также справится с этой задачей.

Затем слово взял губернатор Вениамин Кондратьев. Глава края назвал собравшихся коллегами, подчеркнув, что за стабильность региона и его динамичное развитие они отвечают вместе.

Столичные юридические фирмы, предлагая услуги, делают оговорку, что не берутся за дела, которые рассматриваются в судах края

- В обществе огромный запрос на справедливость, - отметил Кондратьев. - Краю нужна принципиальная позиция судов по многим вопросам, в частности самостроев и застройки зеленых зон. Чрезвычайно важно, чтобы судебные решения не были связаны со всевозможными мошенническими схемами. От этого зависит очень многое, в том числе инвестиционный климат в регионе.

Председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко отметил важность того, чтобы люди почувствовали доверие к судебной власти.

- К вам обращаются простые граждане, представители бизнеса, надеются на справедливые решения. Важно, чтобы люди чувствовали доверие к судебной власти. Уверен, вы сможете стать проводником закона для наших граждан, - сказал он. Алексей Шипилов поблагодарил всех присутствующих, выразив уверенность в совместном решении задач, поставленных руководством страны и Верховным Судом РФ.

- Учитывая значимость многих дел, рассматриваемых судами Кубани, на них лежит огромная ответственность за вынесенные решения, - сказал он. - Я осознаю важность поставленных передо мною задач. Уверен, что большая часть судебного корпуса края - ответственные и профессиональные люди, вместе с которыми мы будем решать эти задачи.

В ожидании перемен

Безусловно, к деятельности нового руководителя сейчас приковано пристальное внимание как представителей властных структур края, так и общества, в котором в связи с чередой судейских скандалов обострился запрос на справедливость. Шипилов пока не дает интервью, поэтому блогеры активно штудируют его публичные высказывания, сделанные на прошлом посту. Одно из них было процитировано адвокатом и блогером Алексеем Аванесяном: "Следственные изоляторы переполнены из-за злоупотребления такой мерой пресечения, как содержание под стражей. Это должно быть исключительной мерой, у нас же людей берут под стражу без особых на то оснований".

По его мнению, если идеи, высказанные Шипиловым в Белгороде, будут воплощены в крае, ситуация в кубанском правосудии изменится в лучшую сторону.

"Цапки" и их наследство

Не прекращается бесконечное разбирательство вокруг активов криминального семейства Цапков из станицы Кущевской. В свое время их земли переходили из рук в руки при непосредственном участии судов разных инстанций, включая краевую. Значительными активами банды не без участия судей завладел Федор Стрельцов - оставшийся на свободе бизнес-партнер Сергея Цапка. В свое время мы писали о том, что криминальное имущество целенаправленно уводят от исков потерпевших ("Самим не хватает", "РГ" от 02.02.2016). В прошлом году Стрельцов стал фигурантом уголовного дела, после чего практически сразу бросился в бега и сейчас объявлен в розыск. Уже в этом году под статью попал его ближайший помощник - юрист Андрей Карпенко. Он находится под домашним арестом и, говорят, активно сотрудничает со следствием. Возможно, правоохранители выйдут, наконец, на "судейский" след в переделе "цапковских" активов. О том, что этот процесс идет "под прикрытием мантии", практически никто не сомневается.

Справка "РГ"

Алексей Шипилов родился в 1975 году в Белгородской области, окончил юридический факультет регионального госуниверситета, служил в органах прокуратуры, в 2004 году указом президента РФ был назначен судьей Октябрьского райсуда Белгорода, в 2007-м - судьей Белгородского облсуда. В 2009 году возглавил Белгородский районный суд, а в августе 2010-го был назначен председателем областного суда. Алексей Шипилов - судья второго квалификационного класса, является членом Совета судей России, имеет ведомственные награды и поощрения.