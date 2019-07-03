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03.07.2019 13:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи на жителя Кущевки завели дело за гибель собаки

Текст: Ирина Белова

В городе-курорте возбудили уголовное дело на 33-летнего жителя Кущевского района, выбросившего собаку из окна квартиры на третьем этаже. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе УВД МВД России по городу Сочи.

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В дежурную часть отдела полиции Хостинского района обратилась местная жительница, ставшая свидетельницей происшествия.

От полученных травм животное скончалось. Установлено, что за три дня до инцидента мужчина подобрал бродячую собаку во дворе дома, где снимал жилье. Мотив своего поступка задержанный, по словам полицейских, объяснить отказался.

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. По информации пресс-службы ГУ ГУВД по Кубани, этот мужчина ранее был неоднократно судим.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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