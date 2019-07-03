35 лет у микрофона! Ровно столько прошло с тех пор, как Роланд Льянов, обладатель легендарного голоса ростовского стадиона, впервые представил составы футбольных команд. Это, пожалуй, рекорд среди спортивных дикторов страны. Поколения игроков сменяли друг друга, футболисты становились тренерами, изменилось даже название любимой команды Роланда Руслановича, а его раскатистый баритон попрежнему разносится над стадионом. Хотя о своих коллегах писать не принято (а Льянов - сотрудник ростовского филиала "РГ"), мимо такого феномена мы пройти не смогли. И вот Роланд Льянов рассказывает, почему его бабушка-дворянка одобрила увлечение футболом, как он стал диктором и у кого учился этому непростому ремеслу.

Роланд Русланович, ваш трудовой юбилей чествовали на стадионе "Ростов-арена". Это стало сюрпризом для вас?

Роланд Льянов: Да, абсолютной неожиданностью. Я тогда впервые был на матче обычным болельщиком, а диктором работал заслуженный артист России Михаил Черняк. Именно его голосом в российском переводе говорил персонаж сериала "Игра престолов" Тирион Ланнистер. Вдруг меня вызвали на поле, и защитник "желто-синих" польский игрок Мацей Вилюш вручил мне памятный приз "Золотой микрофон". На приличном русском языкеон сказал, что я хорошо объявляю игроков.

Кстати, все футболисты слышат, как их объявляют перед матчем. Я думаю, это часть настроя на игру. Вы можете наизусть перечислить все составы команд, принимавших участие в футбольных матчах в Ростове, рост футболистов, вес и даже размер ноги.

А с чего все началось?

Роланд Льянов: Отец взял меня с собой в шесть лет. Он был заядлым болельщиком, работал в милиции и мог бы приобретать билеты по своим каналам, но предпочитал вставать в пять утра, чтобы пораньше занять очередь в кассы. Восточная трибуна всегда считалась самой яростной, и папа брал билеты на западную, "интеллигентную". Туда можно было пригласить даму без опасения наслушаться чересчур темпераментных выражений. Отец ходил на стадион вместе с мамой, она была настолько посвящена во все футбольные перипетии, что носила в сумочке фото игроков. Однажды воришки вытащили у нее фотографии Понедельника, Копаева и Шикунова. Трешку оставили, а фото вытащили. Мама очень переживала.

Первый матч, который я запомнил, состоялся между ростовским СКА и московским "Динамо". Мне было тогда 9 лет. В воротах стоял Лев Яшин, за пять минут до конца игры Анатолий Зинченко забил гол. 40 тысяч болельщиков вскочили в едином порыве, и это произвело огромное впечатление. Уже в школе я обзавелся дневником, большой коричневой тетрадкой, где записывал не тонкости своих романтических переживаний, а составы команд. Наклеивал в тетрадку таблицы чемпионата из "Советского спорта" и даже пытался давать оценку игре.

Я и сам играл в футбол. Пять лет в детско-юношеской спортивной школе и еще в дворовой команде в турнире "Кожаный мяч". Я объективно оценивал свои способности, поэтому, когда стал выбор, университет или спорт, выбрал учебу на журфаке. Но болельщиком я был, да и остался, страстным, мог в пылу сказать что-нибудь не для женских ушей, а однажды так эмоционально переживал, что меня укусила кошка. Часто смотрел футбол по телевизору вместе с бабушкой, она была из дворянской семьи, очень сдержанная и воспитанная. В такси говорила: "Мерси", товарищей и гражданок называла сударь и сударыня и к проявлениям моего азарта относилась не слишком одобрительно. Она, вероятно, считала меня безыдейным молодым человеком, и ее это беспокоило. Как-то раз, наблюдая, скажем, не совсем адекватное поведение внука, она вынесла свой вердикт: "Пусть лучше так, чем вообще никак. Что за мужчина, у которого нет куража?"

У кого вы учились дикторскому мастерству?

Роланд Льянов: Учиться было не у кого. Ни тогда, ни сейчас нет никаких специальных курсов.

Я любил Николая Николаевича Озерова, и у меня здорово получалось его пародировать, но делал это только для своего круга. Я с детства мечтал работать спортивным комментатором и даже попытался устроиться на областное телевидение. Раньше этот жанр был не то что элитарен, но ограничен для многих желающих. Однако мне разрешили попробовать, признали, что получилось неплохо, и тут выяснилось, что я беспартийный и даже не кандидат в партию, а всего лишь комсомолец. В 20 лет для того времени быть комсомольцем было вполне естественно, но именно это послужило причиной отказа. Мол, футбол - "партийный" вид спорта. Комментировать я начал уже в Калининграде - игру местной команды "Балтика", там моя беспартийность ни на кого не произвела впечатления.

Многие спрашивают, как выработать свой стиль? Тут важно соединить репортажное начало и аналитику, что удается немногим. Некоторые начинают учить всех, как играть в футбол. Иван Саввиди, бывший президентом футбольного клуба "Ростов", сделал мне комплимент, сказав, что я комментирую слишком объективно. Это правда, даже игру любимой команды "Ростов" я не могу комментировать с пристрастием.

Далеко не каждый комментатор может быть диктором. Нужен голос определенного тембра, это дано от природы или не дано. Помните актера Романа Филиппова? В фильме "Джентльмены удачи" он играл Николу Питерского, который в камере спрашивал Доцента: "А вам не кажется, что ваше место у параши?" Вот он идеально подошел бы на роль диктора, недаром много лет был кремлевским Дедом Морозом.

В конце 1984 года известный радиожурналист Эдуард Беренц попросил меня подменить, и с легкой руки Беренца я оказался в роли диктора. В то время дикторская кабина находилась внутри табло, на котором высвечивался счет матча. Это была тесная комнатка, в ней сидели три человека: я, оператор и звукооператор. Из этого табло мне приходилось делать объявления. Летом оно нагревалось, и в кабинке была жара, как в бочке дачного душа. А однажды мне пришлось совмещать дикторскую работу и комментаторскую. Я бегал из одного крыла стадиона в другое. Это метров 300 и бегать надо было быстро. Как успевал, не понимаю.

Пытался я и экспериментировать. Ставил музыку в игровых паузах, были матчи, которые объявлял не только мужской голос, но и женский. В молодежной команде это приняли, а главный тренер первой команды не одобрил. "Женщина на футболе - как на корабле, к несчастью. Уж лучше ты сам".

А наиболее яркий для меня матч, когда "Ростов" играл против одного из самых профессиональных и богатых клубов мира, мюнхенской "Баварии". Это был 2016 год, 23 ноября. Стоял мороз, и в дикторскую кабинку набились человек сорок. Перед объявлениями я всех успокаивал, кричал: "Мужики, тише, тише!" Когда Кристиан Набоа забил немцам со штрафного победный мяч, это было счастье, граничащее с помешательством. И все же работа диктора была и остается достаточно сложной. Вся жизнь подчинена графику игр. Болен ты или в отпуске, будь добр, явись на игру. Недавно дочь Лиза спросила меня: "Папа, как ты выдерживаешь столько лет? Ведь это такое напряжение!" Я ответил, как Райкин: "Огонь погас, но дым идет". А если серьезно, футбол - это особая страсть, если тебя зацепило, то уже не отпустит.

Ключевой вопрос

Есть ли у вас особые приемы подготовки к матчу?

Роланд Льянов: Самое важное - здоровое горло. Иногда распечатываю протокол с фамилиями игроков и уточняю произношение фамилий. В особенности из испаноязычных стран. Помню, членов египетской команды объявлял, перечисляя их полные имена. "Абдула Бендер Бей…" и так далее. У них ведь принято упоминать маму, папу, дедушку, дядю. После матча ко мне подошли представители команды и поблагодарили. Бывают и осечки. Игрока команды "Спартак-Нальчик" боснийца Адана Захировича, я не со зла объявлял Захеровичем с ударением на "о", но потом исправился. Конечно, старый стадион "Рост сельмаш" - "намоленное" место для болельщиков, да и для меня он родной, ведь я там с шести лет. Но на "Ростов-арене" работать гораздо комфортнее. На старом доходило до смешного. Когда там была разрушена западная трибуна, я не видел противоположных ворот. Звукооператор бежал к тренеру, спрашивал: "Кто гол забил?", и передавал мне. На "Ростов-арене" диктор сидит в большом, прохладном холле, у него есть компьютер, он прекрасно видит весь матч.