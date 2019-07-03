Роланд Русланович, ваш трудовой юбилей чествовали на стадионе "Ростов-арена". Это стало сюрпризом для вас?
Роланд Льянов: Да, абсолютной неожиданностью. Я тогда впервые был на матче обычным болельщиком, а диктором работал заслуженный артист России Михаил Черняк. Именно его голосом в российском переводе говорил персонаж сериала "Игра престолов" Тирион Ланнистер. Вдруг меня вызвали на поле, и защитник "желто-синих" польский игрок Мацей Вилюш вручил мне памятный приз "Золотой микрофон". На приличном русском языкеон сказал, что я хорошо объявляю игроков.
Кстати, все футболисты слышат, как их объявляют перед матчем. Я думаю, это часть настроя на игру. Вы можете наизусть перечислить все составы команд, принимавших участие в футбольных матчах в Ростове, рост футболистов, вес и даже размер ноги.
А с чего все началось?
Роланд Льянов: Отец взял меня с собой в шесть лет. Он был заядлым болельщиком, работал в милиции и мог бы приобретать билеты по своим каналам, но предпочитал вставать в пять утра, чтобы пораньше занять очередь в кассы. Восточная трибуна всегда считалась самой яростной, и папа брал билеты на западную, "интеллигентную". Туда можно было пригласить даму без опасения наслушаться чересчур темпераментных выражений. Отец ходил на стадион вместе с мамой, она была настолько посвящена во все футбольные перипетии, что носила в сумочке фото игроков. Однажды воришки вытащили у нее фотографии Понедельника, Копаева и Шикунова. Трешку оставили, а фото вытащили. Мама очень переживала.
Первый матч, который я запомнил, состоялся между ростовским СКА и московским "Динамо". Мне было тогда 9 лет. В воротах стоял Лев Яшин, за пять минут до конца игры Анатолий Зинченко забил гол. 40 тысяч болельщиков вскочили в едином порыве, и это произвело огромное впечатление. Уже в школе я обзавелся дневником, большой коричневой тетрадкой, где записывал не тонкости своих романтических переживаний, а составы команд. Наклеивал в тетрадку таблицы чемпионата из "Советского спорта" и даже пытался давать оценку игре.
Я и сам играл в футбол. Пять лет в детско-юношеской спортивной школе и еще в дворовой команде в турнире "Кожаный мяч". Я объективно оценивал свои способности, поэтому, когда стал выбор, университет или спорт, выбрал учебу на журфаке. Но болельщиком я был, да и остался, страстным, мог в пылу сказать что-нибудь не для женских ушей, а однажды так эмоционально переживал, что меня укусила кошка. Часто смотрел футбол по телевизору вместе с бабушкой, она была из дворянской семьи, очень сдержанная и воспитанная. В такси говорила: "Мерси", товарищей и гражданок называла сударь и сударыня и к проявлениям моего азарта относилась не слишком одобрительно. Она, вероятно, считала меня безыдейным молодым человеком, и ее это беспокоило. Как-то раз, наблюдая, скажем, не совсем адекватное поведение внука, она вынесла свой вердикт: "Пусть лучше так, чем вообще никак. Что за мужчина, у которого нет куража?"
У кого вы учились дикторскому мастерству?
Роланд Льянов: Учиться было не у кого. Ни тогда, ни сейчас нет никаких специальных курсов.
Я любил Николая Николаевича Озерова, и у меня здорово получалось его пародировать, но делал это только для своего круга. Я с детства мечтал работать спортивным комментатором и даже попытался устроиться на областное телевидение. Раньше этот жанр был не то что элитарен, но ограничен для многих желающих. Однако мне разрешили попробовать, признали, что получилось неплохо, и тут выяснилось, что я беспартийный и даже не кандидат в партию, а всего лишь комсомолец. В 20 лет для того времени быть комсомольцем было вполне естественно, но именно это послужило причиной отказа. Мол, футбол - "партийный" вид спорта. Комментировать я начал уже в Калининграде - игру местной команды "Балтика", там моя беспартийность ни на кого не произвела впечатления.
Многие спрашивают, как выработать свой стиль? Тут важно соединить репортажное начало и аналитику, что удается немногим. Некоторые начинают учить всех, как играть в футбол. Иван Саввиди, бывший президентом футбольного клуба "Ростов", сделал мне комплимент, сказав, что я комментирую слишком объективно. Это правда, даже игру любимой команды "Ростов" я не могу комментировать с пристрастием.
Далеко не каждый комментатор может быть диктором. Нужен голос определенного тембра, это дано от природы или не дано. Помните актера Романа Филиппова? В фильме "Джентльмены удачи" он играл Николу Питерского, который в камере спрашивал Доцента: "А вам не кажется, что ваше место у параши?" Вот он идеально подошел бы на роль диктора, недаром много лет был кремлевским Дедом Морозом.
В конце 1984 года известный радиожурналист Эдуард Беренц попросил меня подменить, и с легкой руки Беренца я оказался в роли диктора. В то время дикторская кабина находилась внутри табло, на котором высвечивался счет матча. Это была тесная комнатка, в ней сидели три человека: я, оператор и звукооператор. Из этого табло мне приходилось делать объявления. Летом оно нагревалось, и в кабинке была жара, как в бочке дачного душа. А однажды мне пришлось совмещать дикторскую работу и комментаторскую. Я бегал из одного крыла стадиона в другое. Это метров 300 и бегать надо было быстро. Как успевал, не понимаю.
Пытался я и экспериментировать. Ставил музыку в игровых паузах, были матчи, которые объявлял не только мужской голос, но и женский. В молодежной команде это приняли, а главный тренер первой команды не одобрил. "Женщина на футболе - как на корабле, к несчастью. Уж лучше ты сам".
А наиболее яркий для меня матч, когда "Ростов" играл против одного из самых профессиональных и богатых клубов мира, мюнхенской "Баварии". Это был 2016 год, 23 ноября. Стоял мороз, и в дикторскую кабинку набились человек сорок. Перед объявлениями я всех успокаивал, кричал: "Мужики, тише, тише!" Когда Кристиан Набоа забил немцам со штрафного победный мяч, это было счастье, граничащее с помешательством. И все же работа диктора была и остается достаточно сложной. Вся жизнь подчинена графику игр. Болен ты или в отпуске, будь добр, явись на игру. Недавно дочь Лиза спросила меня: "Папа, как ты выдерживаешь столько лет? Ведь это такое напряжение!" Я ответил, как Райкин: "Огонь погас, но дым идет". А если серьезно, футбол - это особая страсть, если тебя зацепило, то уже не отпустит.
Есть ли у вас особые приемы подготовки к матчу?
Роланд Льянов: Самое важное - здоровое горло. Иногда распечатываю протокол с фамилиями игроков и уточняю произношение фамилий. В особенности из испаноязычных стран. Помню, членов египетской команды объявлял, перечисляя их полные имена. "Абдула Бендер Бей…" и так далее. У них ведь принято упоминать маму, папу, дедушку, дядю. После матча ко мне подошли представители команды и поблагодарили. Бывают и осечки. Игрока команды "Спартак-Нальчик" боснийца Адана Захировича, я не со зла объявлял Захеровичем с ударением на "о", но потом исправился. Конечно, старый стадион "Рост сельмаш" - "намоленное" место для болельщиков, да и для меня он родной, ведь я там с шести лет. Но на "Ростов-арене" работать гораздо комфортнее. На старом доходило до смешного. Когда там была разрушена западная трибуна, я не видел противоположных ворот. Звукооператор бежал к тренеру, спрашивал: "Кто гол забил?", и передавал мне. На "Ростов-арене" диктор сидит в большом, прохладном холле, у него есть компьютер, он прекрасно видит весь матч.