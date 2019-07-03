В Волгоградской области танкисты отработают подводное вождение

Танкисты 49-й армии отработают подводное вождение бронетехники на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

На первом этапе члены экипажей изучили требования безопасности, правила использования специального легководолазного комплекта, а также способы эвакуации. Затем провели погружение на глубину до пяти метров в специальном бассейне. Под водой военнослужащие выполнили продувку изолирующего противогаза, перенесли трак танковой гусеницы, установили и закрепили трос на буксирном крюке.

Экипажам предстоит пройти под водой около 100 метров на шестиметровой глубине. При нулевой видимости механик должен по приборам провести машину по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов.

В ходе подготовки на вододроме более сотни танкистов будут тренироваться использовать противогаз, чтобы правильно дышать и передвигаться под водой. К практическим занятиям привлекают только тех, кто сдал нормативы по плаванию и тесты по психологической подготовке.