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03.07.2019,  
17:00
Текст:  Светлана Цыганкова

Испытания 57-мм боевого модуля для "Арматы" начнутся в 2019 году

В 2019 году начнутся предварительные испытания дистанционного управляемого боевого модуля калибра 57 миллиметров в составе боевой машины пехоты Т-15 на перспективной платформе "Армата". Об этом говорится в годовом отчете корпорации "Уралвагонзавод".

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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В настоящее время модуль готовят к предварительным испытаниям, пишет РИА Новости. Завершается изготовление образцов боевого модуля, автоматические пушки калибра 57 миллиметров прошли автономные отладочные испытания стрельбой.

Кстати, дистанционный управляемый модуль в составе боевой машины пехоты Т-15 "Армата" показали на прошлогодней "Армии-2018". Тогда же и подписали контракт с министерством обороны России на поставку 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". Как сообщил после подписания документа заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучо, контракт должны выполнить до конца 2021 года.

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