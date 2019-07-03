Испытания 57-мм боевого модуля для "Арматы" начнутся в 2019 году

В 2019 году начнутся предварительные испытания дистанционного управляемого боевого модуля калибра 57 миллиметров в составе боевой машины пехоты Т-15 на перспективной платформе "Армата". Об этом говорится в годовом отчете корпорации "Уралвагонзавод".

В настоящее время модуль готовят к предварительным испытаниям, пишет РИА Новости. Завершается изготовление образцов боевого модуля, автоматические пушки калибра 57 миллиметров прошли автономные отладочные испытания стрельбой.

Кстати, дистанционный управляемый модуль в составе боевой машины пехоты Т-15 "Армата" показали на прошлогодней "Армии-2018". Тогда же и подписали контракт с министерством обороны России на поставку 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". Как сообщил после подписания документа заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучо, контракт должны выполнить до конца 2021 года.