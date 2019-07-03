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03.07.2019,  
11:59
Текст:  Антон Валагин

Охотник на "Тигров": почему на СУ-100 не поставили пушку с крейсера

75 лет назад был принят на вооружение истребитель "Тигров" - советское самоходное орудие СУ-100, предназначенное для борьбы с тяжелой бронетехникой вермахта.
Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net
Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net

Сражение на Курской дуге показало, что Т-34 при всех своих достоинствах не может  на равных сражаться с тяжелыми немецкими танками "Пантера" и "Тигр", побеждая их числом, маневренностью, и умением советских танкистов. Требовалась машина, способная пробить 100-миллиметровую лобовую броню "кошек" с больших дистанциий, на которых те предпочитали действовать.

Базой для самоходного оружия послужил тот же Т-34. Броневая рубка и тяжелое орудие увеличили нагрузку на подвеску, из-за чего была усилены пружины передних катков. Двигатель и трансмиссия остались без изменений.

Фото: wikimedia.org
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Первоначально на СУ-100 планировалось установить кораблеьное орудие Б-34 - такие устанавливались на балтийских и черноморских крейсерах, - но необходимость внесения изменений в конструкцию пушки и разногласия между ее разработчиками и создателями СУ-100 тормозили процесс. А время было едва ли не самым важным фактором - война продолжалась, армии срочно требовалось средство для борьбы с вражеской бронетехникой.

В результате в рубку установили 100-миллиметровую пушку Д-10, специально созданную для самоходки свердлодвским заводом № 9. Весной 1944 года прототип СУ-100 прошел заводские, армейские и государственные испытания, пройдя в общей сложности 1250 километров и совершив 2000 выстрелов. Госкомиссия рекомендовала самоходку к принятию на вооружение, отметив, что СУ-100 обеспечивает поражение танков "Пантера" и "Тигр" на дистанции в полтора километра с любого ракурса, но пробивает только бортовую броню САУ "Фердинанд" - зато с 2000 метров. 3 июля 1944 года приказом ГКО № 6131 самоходка была принята на вооружение.

СУ-100 поспела к завершению Второй Мировой войны, успев повоевать в Венгрии и Германии. Истребители "Тигров" массово применялись при освобождении Будапешта, в ходе Балатонской операции и при штурме Берлина. После Победы самоходки еще несколько десятилетий стояли на вооружении Советской армии и активно поставлялись на Ближний Восток. В XXI веке несколько десятков СУ-100 используются в ходе гражданской войны в Йемене.

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