В Екатеринбурге застрелили бывшего главу киргизской диаспоры на Урале

В микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге убили мужчину. Сегодня стало известно, что погибший - экс-руководитель киргизского сообщества Екатеринбурга Камчыбек Каримов.

Убийство произошло накануне. Личность погибшего подтвердила организация "Дом народов Урала" на своей странице в Facebook. Известно, что Камчыбек Каримов занимался коммерческой деятельностью на рынке "Таганский ряд".

Как уточнили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области, неустановленные лица напали на мужчину около 15 часов дня у дома на Уралмаше, в котором он жил, и застрелили с целью завладения денежными средствами. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц" (часть 4 статьи 162 УК РФ).

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранительными органами выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств. Злоумышленников ищут.

Как уточняется в сообщении начальника пресс-службы МВД по Свердловской области Валерия Горелых, на место преступления выехал врио начальника уголовного розыска областного главка полковник полиции Алексей Искоренков, возглавлявший "убойный отдел", а также руководитель екатеринбургского гарнизона полковник Сергей Кулагин и полицейский кинолог.

Сыщики опросили местных жителей, изъяли съемки с камер видеонаблюдения.

- Раскрытие резонансного преступления находится на контроле руководства областного главка МВД, - подчеркнул полковник Горелых.